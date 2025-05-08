Program Pengiriman Siswa Nakal ke Barak TNI Bakal Dikuatkan Lewat Pergub

JAKARTA - Program pengiriman siswa nakal ke Barak TNI bakal dikuatkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat. Kini aturan tersebut hanya ditegaskan melalui Surat Edaran.

"Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada. Setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Kamis (8/5/2025).

Dia menjelaskan bagi Bupati atau Wali Kota yang tak patuh perintah dari surat edaran tersebut, akan menerima konsekuensi menyangkut soal anggaran.

"Ya konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki," ujarnya.

Sedikit dijelaskan Dedi bahwa program ini juga berdampak baik bagi keselamatan pejabat daerah. Dia membayangkan pelajar nakal tersebut melakukan aksi tawuran di kantor-kantor pemerintah daerah.

"Apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu," lanjutnya.