Cerita Satpam PDIP Ngaku Didatangi Orang hingga Bertemu Harun Masiku di Masjid Cut Meutia

JAKARTA - Satpam Kantor DPP PDIP, Nurhasan mengaku sempat didatangi dua orang tak dikenal. Pertemuan itu berujung pada pertemuannya dengan Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Nurhasan mengungkapkan, hal tersebut saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5).

Momen itu terjadi saat dirinya tengah ditugaskan berjaga di Rumah Aspirasi, Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Menteng, Jakarta Pusat. Di sore hari, dua orang tak dikenal mendatangi rumah tersebut.

"Ada dua orang itu, menanyakan Harun. 'Pak, Harun ada pak Harun?'," ujar Nurhasan mencontoh percakapan itu, Kamis (8/5/2025).

Nurhasan mengaku tak mengenal kedua orang itu. Dua orang yang menurutnya berparas layaknya aparat kemudian merangsek masuk Rumah Aspirasi dan mengambil ponsel miliknya.

Nurhasan kemudian menguak bahwa saat itu dirinya diminta mengikuti perintah kedua orang tak dikenalnya itu. Salah satunya menghubungi nomor telepon seseorang.

"Setelah ambil HP saudara tadi apa yang dilakukan?" tanya jaksa.

"Ini kamu ngomong sama ini. Tapi sebelum ngomong itu, saya itu disuruh ntar kamu bilang ya, amanat, gitu amanat, amanat," jelas Nurhasan.