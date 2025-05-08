Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Satpam PDIP Ngaku Didatangi Orang hingga Bertemu Harun Masiku di Masjid Cut Meutia

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |21:21 WIB
Cerita Satpam PDIP <i>Ngaku</i> Didatangi Orang hingga Bertemu Harun Masiku di Masjid Cut Meutia
Sidang terdakwa Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satpam Kantor DPP PDIP, Nurhasan mengaku sempat didatangi dua orang tak dikenal. Pertemuan itu berujung pada pertemuannya dengan Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Nurhasan mengungkapkan, hal tersebut saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5).

Momen itu terjadi saat dirinya tengah ditugaskan berjaga di Rumah Aspirasi, Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Menteng, Jakarta Pusat. Di sore hari, dua orang tak dikenal mendatangi rumah tersebut.

"Ada dua orang itu, menanyakan Harun. 'Pak, Harun ada pak Harun?'," ujar Nurhasan mencontoh percakapan itu, Kamis (8/5/2025).

Nurhasan mengaku tak mengenal kedua orang itu. Dua orang yang menurutnya berparas layaknya aparat kemudian merangsek masuk Rumah Aspirasi dan mengambil ponsel miliknya.

Nurhasan kemudian menguak bahwa saat itu dirinya diminta mengikuti perintah kedua orang tak dikenalnya itu. Salah satunya menghubungi nomor telepon seseorang.

"Setelah ambil HP saudara tadi apa yang dilakukan?" tanya jaksa. 

"Ini kamu ngomong sama ini. Tapi sebelum ngomong itu, saya itu disuruh ntar kamu bilang ya, amanat, gitu amanat, amanat," jelas Nurhasan.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337//pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement