HOME NEWS NASIONAL

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |22:02 WIB 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |22:02 WIB
Menteri HAM Tunggu Kesuksesan Siswa Nakal Dibina di Barak TNI Untuk Dijadikan Program Nasional 
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Foto: Okezone/Danandaya.
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menunggu keberhasilan program pengiriman siswa nakal ke barak TNI yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Jika program ini berhasil, dia akan mendorong untuk diterapkan secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Pigai usai menerima kunjungan dari Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Kami ikut turut serta mendorong, siapa tahu kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai kepada wartawan.

Setelah melakukan diskusi panjang bersama jajarannya, Pigai berkesimpulan bahwa program Dedi Mulyadi ini orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peserta didik di barak militer akan mendapatkan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan kualitas mental.

"Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia, berarti tak ada dong tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia," lanjut Pigai.

