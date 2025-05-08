Megawati: Presiden Bolak-balik Nanya, Kapan Dibikinin Nasi Goreng

JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Ia mengatakan Prabowo minta dimasaki nasi goreng olehnya.

Hal itu diungkapkan oleh Megawati saat acara Trisakti Tourism Award di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Megawati menceritakan soal dirinya tertarik pada kuliner.

"Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya nggaklah. Masa masakin buat kalian," ucap Megawati.

Setelah itu, Megawati mengungkapkan Presiden Prabowo sering bertanya soal nasi goreng. Ia menuturkan, Presiden bolak-balik minta dimasaki nasi goreng.

"Yang masih nanya terus tuh tahu nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya 'Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya'. Yo Presiden sopo yo?," ujar dia.

Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa Presiden Prabowo senang ketika dimasaki nasi goreng. Dia pun berkelakar kepada kader PDIP siapa yang mau dimasaki nasi goreng.

"Itu senang banget loh, nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Yo tapi bayar loh. Gimana nggak bayar, masa saya selalu dalam posisi tertekan," jelasnya.



(Khafid Mardiyansyah)