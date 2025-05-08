Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tunjuk Wamenkop Jadi Ketua Pelaksana Harian Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |23:07 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, saat Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Salah satu isi Keppres tersebut adalah menunjuk Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.

Kemenkop menjadi Leading Sector Utama dalam Satgas percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih, dimana Menteri Koperasi menjadi Wakil Ketua I dan Wamenkop menjadi Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas.

Wamenkop Ferry menekankan bahwa kegiatan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di berbagai daerah akan lebih masif lagi di bulan Mei ini.

"Kita perkirakan akan mencapai 30 ribuan kopdes yang akan terbentuk," ujar Wamenkop, usai sidang kabinet terbatas.

Bahkan, lanjut Wamen Ferry, dalam sidang kabinet tersebut sudah ada kesepakatan mengenai skema pembiayaan.

"Perkiraan pada Oktober mendatang, Presiden Prabowo menargetkan 1 tahun ini kopdes mulai operasional secara bertahap," ucap Wamen Ferry.

Dalam Keppres tersebut juga dipaparkan beberapa tugas dari Satgas. Yaitu, melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, memastikan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Selanjutnya, mengkoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Kopdes Merah Putih, serta mengkoordinasikan pemetaan potensi desa/keluraha untuk percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
      
