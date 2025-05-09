Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Profil Paus Leo XIV, Pemimpin Baru Umat Katolik di Seluruh Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |00:46 WIB
Profil Paus Leo XIV, Pemimpin Baru Umat Katolik di Seluruh Dunia
Paus Leo XIV
A
A
A

JAKARTA - Kardinal Robert Francis Prevost resmi menjadi Paus ke-267. Robert Francis pun dihadirkan di Balkon Basilika Santo Petrus dihadapan seluruh masyarakat Vatikan yang sudah menanti penunjukan baru Paus ke-267 tersebut.

Robert Prevost diketahui merupakan Kardinal asal Amerika Serikat yang berusia 69 tahun. Diketahui, ia memilih nama Paus Leo XIV.

Francis Prevost, adalah Paus Gereja Katolik ke-267 dan kepala negara Vatikan yang terpilih pada hari kedua Konklaf 2025 pada 8 Mei 2025. 

Ia sebelumnya merupakan seorang prelatus Gereja Katolik kelahiran Amerika yang menjabat sebagai prefek Dikasteri untuk Para Uskup sejak 12 April 2023. 

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Uskup Chiclayo di Peru dari 2015 hingga 2023. Sebagai anggota Ordo St. Agustinus, ia bekerja di Peru dari tahun 1985 hingga 1986 dan dari tahun 1988 hingga 1998 sebagai pastor paroki, pejabat keuskupan, guru seminari dan administrator. 

Prevost memimpin ordonya dari kantor pusatnya di Roma dari tahun 2001 hingga 2013. Ia menghabiskan tahun 1987 hingga 1988 dan 1998 hingga 2001 di Amerika Serikat, yang berbasis di Chicago.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
