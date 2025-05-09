Cerita Satpam PDIP Nurhasan saat Rumahnya Digeledah KPK

JAKARTA - Satpam Kantor DPP PDIP, Nurhasan bercerita bahwa rumahnya pernah digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus yang menyeret buronan Harun Masiku.

Nurhasan menuturkan, rumahnya yang hanya berukuran 3x3 didatangi banyak petugas KPK seusai ia melaksanakan solat Maghrib. Ia mengklaim mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari petugas KPK saat rumahnya digeledah.

Hal itu diceritakan Nurhasan saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap penguruasan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dengan terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis (8/5/2025).

"Rumah saya kan kecil, 3x3 meter. Ruang tamu sama loteng. Pokoknya tidak masuk semua. Saya bilang kalau masuk semua bisa rubuh rumah saya," ungkap Nurhasan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Berdasarkan kesaksiannya, Nurhasan mengaku melihat lebih dari sepuluh petugas datang dengan menggunakan beberapa mobil. Namun, hanya dua petugas yang masuk ke dalam rumahnya, sementara yang lain menunggu di luar.