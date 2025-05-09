Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |03:02 WIB
Megawati <i>Ngaku</i> Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
Megawati Soekarnoputri
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku mendapat tugas khusus dari mendiang Paus Fransiskus, ketika mengunjungi Indonesia beberapa tahun lalu.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025. Acara itu digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Kamis (8/5/2025) malam.

“Saya sedang kehilangan seorang tokoh yang namanya Paus Fransiskus. Karena apa? saya diberi tugas sama beliau (Paus Fransiskus) tapi di sini saya nggak (bisa) cerita,” kata Megawati dalam sambutannya. 

Meski begitu, ia tak menceritakan tugas apa yang diberikan Paus kepadanya. Di sisi lain, ia mengaku kehilangan Paus Fransiskus seperti kehilangan ayah sendiri.

“Jadi aduh, rasanya apa ya, (kepergian Paus) seperti kehilangan bapak sendiri,” jelas dia.

Sebagai informasi, pemimpin Katolik, Paus Fransiskus meninggal pada Senin (21/4) lalu. Misa Paus Fransiskus itu pun sudah digelar pada Sabtu (26/4).

Dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah nama untuk menghadiri Misa Paus Fransiskus tersebut, salah satunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

(Khafid Mardiyansyah)

      
