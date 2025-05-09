Dedi Mulyadi: Pelajar Nakal Dikirim ke Barak Militer 28 Hari

JAKARTA - Program pengiriman pelajar nakal di Jawa Barat (Jabar) ke Barak Militer kini telah berlangsung. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menargetkan waktu 28 hari untuk pelajar nakal itu menempuh pembelajaran di barak militer.

Hal tersebut disampaikan Dedi usai bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu naik, kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya, karena sudah waktunya libur," kata Dedi kepada wartawan.

Usia pertemuan, Dedi menyampaikan rasa terimakasih kepada Natalius Pigai karena mendukung programnya. Pigai juga menyarankan agar program ini bisa dinaikkan ke Nasional.

"Ya kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional. Uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak," katanya.