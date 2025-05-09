Kubu Jokowi Bakal Datangi Bareskrim Polri Hari Ini, Ada Apa?

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan menyebutkan pihaknya akan mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025. Kedatangannya terkait tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan terhadap Jokowi.

“Besok (hari ini,red) ada rencana ke Bareskrim untuk memenuhi permintaan Bareskrim ya,” kata Yakup Hasibuan kepada Okezone, Jumat (9/5/2025).

Ia tidak merinci apakah kedatangan ke Bareskrim Polri itu turut dihadiri oleh Jokowi. Ia menyebutkan, pihaknya akan ke Bareskrim pada pukul 09.30 WIB.

“(Ke Bareskrim) jam 09.30-10.00 WIB ya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Bareskrim Polri turun ke Solo dan Yogyakarta terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Langkah itu sebagai tindaklanjut laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

"Kami dari tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum dan Labfor. Kedatangan kami dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas (pengaduan masyarakat) dari TPUA terkait ijazah Bapak Joko Widodo," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Mapolresta Surakarta (Solo), Kamis 8 Mei 2025.