Kongres PDIP, Agenda Utama Kukuhkan Megawati sebagai Ketum

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengatakan, acara kongres partai nantinya hanya mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Kendati, belum dipastikan waktu pelaksanaan kongres tersebut.

“Jadi, Nanti kongres tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,” kata Djarot di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (8/5/2025) malam.

“PDIP solid, sangat solid,” tambah dia.

Di sisi lain, saat ditanya mengenai sosok yang berpeluang untuk menduduki jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP, Djarot menekankan bahwa hal itu hak prerogatif Megawati. Hal ini dipertanyakan mengingat Hasto Kristiyanto yang saat ini menjabat Sekjen PDIP tengah terbelit kasus hukum.

"Itu kan kewenangan dari ketua umum karena Sekjennya sekarang masih Mas Hasto Kristiyanto," ungkapnya.

Djarot memastikan, Kongres PDIP akan digelar 2025. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bulan apa kongres itu akan dilaksanakan.