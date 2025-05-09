Konflik India-Pakistan, Ketua DPR Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinan atas eskalasi konflik bersenjata antara India dan Pakistan belakangan waktu terakhir. Puan pun mendesak pemerintah untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak perang di kedua negara tersebut.

"Di mana pun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan warga kita, baik yang berada di India maupun di Pakistan,” kata Puan dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (9/5/2025).

Puan mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan lebih mendalam, khususnya terkait skenario terburuk yang mungkin terjadi. "Dan kalau memang berdasarkan mitigasi keadaan sudah sangat genting, proses evakuasi WNI dapat dilakukan dari kedua negara," ungkapnya.

Sudah selayaknya WNI tetap mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia meski berada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama TNI dan instansi terkait lain dinilai perlu mengambil kebijakan yang paling aman bagi para WNI di India dan Pakistan.

“Sudah kewajiban Negara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada. Termasuk memastikan WNI dalam kondisi aman dalam setiap konflik yang ada,” tegas Puan.