Penyidik KPK Bakal Bersaksi di Sidang Hasto Hari Ini

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi saksi di sidang kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Keduanya yakni, Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata.

"Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto, Jumat (9/5/2025).

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang menyeret buronan Harun Masiku.

Hal itu dilakukan dengan memerintahkan Harun selaku Caleg PDIP pada Pemilu 2019 dan Kusnadi sebagai orang kepercayaannya untuk merendam handphone (HP) atau ponsel.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata JPU membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 14 Maret 2025.

Jaksa menjelaskan, perbuatan perintangan Hasto bermula pada 8 Januari 2020. Saat itu, KPK sudah mengantongi informasi adanya penerimaan suap yang diterima Wahyu Setiawan dan Tio Agustiani Fridelina terkait memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW.