INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kelam Ribuan Yahudi Keturunan Jerman Dipenjara di Ngawi hingga Ambarawa

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |09:42 WIB
Kisah Kelam Ribuan Yahudi Keturunan Jerman Dipenjara di Ngawi hingga Ambarawa
Ilustrasi Yahudi (Foto: Wikipedia)
A
A
A

MALANG - Kekalahan Belanda pada perang dunia kedua berdampak signifikan termasuk ke Indonesia. Perang dunia yang berlangsung pada Mei 1940 itu, pasukan Jerman menyerbu dan melancarkan serangan kilat dan bertempur selama empat hari yang membuat Kerajaan Belanda menyerah pada 15 Mei. 

Sehari sebelumnya, konon Ratu Belanda dan pemerintah kerajaan telah mengungsi dahulu meninggalkan negerinya ke London. Secara tidak terduga, Hindia Belanda harus berjuang sendirian. Amsterdam, dan Den Haag tidak lagi menjadi panggung politik yang menentukan perjalanan daerah koloni. 

Pilihan untuk memindahkan pemerintahan Kerajaan Belanda ke daerah jajahan Hindia Belanda tidak diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Khawatir akan kegiatan subversif, pemerintah kolonial mengambil keputusan untuk memenjarakan orang-orang yang berkaitan dengan Jerman yang bermukim di wilayah Hindia Belanda. 

Secara keseluruhan 2.800 orang yang dicurigai mengalami penangkapan, yang meliputi keturunan Yahudi Jerman, masyarakat keturunan Indo-Eropa yang berayah Jerman, serta misionaris Katolik dan Protestan berkebangsaan Jerman. Penahanan terutama dilakukan terhadap para anggota NSB, yakni partai di negeri Belanda yang bersimpati dan mendukung Nazi Jerman. 

Dikutip dari buku "Sejarah Nasional Indonesia V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda", di Pulau Jawa mereka ditempatkan di kamp konsentrasi di daerah Ngawi (Jawa Timur), Ambarawa (Jawa Tengah), dan Pulau Onrust di Jawa Barat. Namun, ancaman nyata terhadap Hindia Belanda adalah kemungkinan perluasan ekspansi sekutu Jerman di Asia, yaitu Jepang. 

 

