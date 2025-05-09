Tiba di Bareskrim, Kubu Jokowi Bawa Ijazah Asli untuk Diserahkan ke Polisi

JAKARTA - Kubu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025). Kedatangan mereka ingin menyerahkan ijazah asli milik Jokowi.

"Agenda hari ini, kita memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan di Bareskrim Polri.

Ia menjelaskan, mengapa Jokowi tak hadir karena tim penyidik hanya memerlukan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. "Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasannya. Jadi, sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Inews Media Group, kubu Jokowi tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.29 WIB. Tak sendirian, Yakup datang ke Bareskrim ditemani oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto.

Setelah melakukan sesi wawancara bersama wartawan, kubu Jokowi pun langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim Polri.