INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Paus Leo XIV Terpilih, Menag Harap Komitmen Deklarasi Istiqlal Terus Terbangun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |11:02 WIB
Paus Leo XIV Terpilih, Menag Harap Komitmen Deklarasi Istiqlal Terus Terbangun
Menteri Agama Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. 

Kardinal Robert Francis Prevost terpilih dalam proses proses konklaf yang berlangsung sejak 7 Mei 2025.

“Selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia,” terang Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Kardinal Robert Francis Prevost akan menggunakan nama kepausan Paus Leo XIV. Dia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik baru menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025.

Nasaruddin juga mengapresiasi pesan pertama yang disampaikan oleh Paus Leo XIV usai terpilih sebagai paus ke-267. Dalam pidato perdananya, Paus Leo XIV menyampaikan pesan damai ke seluruh dunia.

"Pesan damai sejahtera dari Paus Leo XIV dalam pidato perdananya patut kita apresiasi. Ini merupakan pesan universal yang harus kita upayakan bersama agar kehidupan dunia ini semakin damai di masa mendatang,” sebut Menag.

Ia juga mengapresiasi Paus Leo XIV yang berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mendiang Paus Fransiskus. Menurutnya, banyak hal yang telah diukir oleh Paus Fransiskus dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

 

