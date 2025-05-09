Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswi Cantik ITB Ditangkap Bareskrim, Diduga Unggah Meme Prabowo-Jokowi ‘Ciuman’

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |11:18 WIB
Mahasiswi Cantik ITB Ditangkap Bareskrim, Diduga Unggah Meme Prabowo-Jokowi ‘Ciuman’
Ilustrasi Mahasiswi Ditangkap Bareskrim/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswi Institusi Teknologi Bandung (ITB) ditangkap Bareskrim Polri akibat membuat meme tidak senonoh. Meme yang tersebar menggambarkan Presiden Prabowo Subianto dan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sedang berciuman bibir.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa yang diamankan adalah seorang wanita. Namun dia tak menegaskan jika yang ditangkap merupakan mahasiswi ITB.

"Membenarkan bahwa seorang Perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kata Trunoyudo, Jumat (9/5/2025).

Dia menyebut tindakan pelaku melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kasus ini masih dalam proses penyidikan. "

Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari ITB terkait penangkapan mahasiswi yang diduga berasal dari kampus ITB

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182836//menko_kumham_imipas_yusril_ihza_mahendra-8NPI_large.jpg
Yusril Ungkap Surat Orang Tua Reynhard Sinaga untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826//prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182813//presiden_prabowo_dan_raja_yordania_abdullah_ii-Teh5_large.jpg
Raja Yordania Akan Lakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia pada 14 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182806//pahlawan_nasional_rahmah_el_yunusiyah-OQ2b_large.jpg
Pahlawan Rahmah El Yunusiyah, Perempuan Visioner di Balik Lahirnya Tokoh Rasuna Said
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182796//presiden_ke_3_ri_bacharuddin_jusuf_habibie-3NsT_large.jpg
BJ Habibie Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182775//purbaya-ekuT_large.jpeg
Ini Reaksi Purbaya soal Utang Whoosh Dibayar dari Uang Sitaan Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement