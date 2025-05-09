Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak! Ini Alasan Jokowi Tidak Berikan Langsung Ijazah UGM Miliknya ke Bareskrim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |11:26 WIB
Terkuak! Ini Alasan Jokowi Tidak Berikan Langsung Ijazah UGM Miliknya ke Bareskrim
JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampakkan diri di Bareskrim Polri perihal kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tak datang karena memang keterangan belum dibutuhkan tim penyidik.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menegaskan jika penyidik hanya memerlukan ijazah presiden ke-7 tersebut. Oleh karena itu, Jokowi tak perlu hadir dalam undangan hari ini.

"Memang hanya permintaan untuk dokumen (ijazah) dan kamikan kuasannya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak bareskrim," kata Yakup kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jumat (9/5/2025).

Yakup bersama ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan perwakilan keluarga Jokowi, Wahyudi Andrianto tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.29 WIB. Dia juga menegaskan bahwa yang membawa ijazah asli ialah Wahyudi Andrianto alias Andri.

"Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung," katanya.

Dalam pemanggilan ini, dia menyebut bahwa perwakilan keluarga membawa ijazah Jokowi mulai dari tingkatan SD hingga jenjang universitas.

 

