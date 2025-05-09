Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku belum menerima informasi apapun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pelaporan penggunaan private jet. Diketahui, penggunaan private jet saat tahapan Pemilu 2024 oleh KPU dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke KPK.

"Nggak ramai. Sudah lama itu kan. Pertama, ini kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk terkait yang disampaikan ada laporan kaitan dengan private jet," kata Afif kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).

Adapun, terkait kebijakan penyewaan private jet dijelaskan Afif kalau masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat ketimbang Pemilu 2019. Waktu yang singkat itu, membuat pihaknya harus mempercepat pendistribusian logistik ke berbagai daerah.

"Apa dampaknya? 2024 nggak ada logistik telat, nggak ada logistik yang kemudian bermasalah sangat serius, salah kirim dan seterusnya," tuturnya.

Di sisi lain, perihal siapa saja komisioner KPU RI yang menggunakan private jet, Afif enggan merincikan lebih detail. Dia hanya mengakui menggunakan private jet ke daerah Papua.

"Silakan dibaca, saya ke Papua," tuturnya.



(Arief Setyadi )