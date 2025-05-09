Diserahkan ke Bareskrim, Ijazah SMA dan UGM Jokowi Bakal Diuji Forensik

JAKARTA - Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan menyampaikan, tim penyidik Bareskrim Polri meminta ijazah SMA dan kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dokumen ijazah itu diminta untuk kepentingan penyidikan perihal pengadu masyarakat soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Kami memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Eggi Sudjana," ucap Yakup di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

"Ijazah SMA dan ijazah kuliah sudah kami serahkan dua dokumen itu dan infonya kami akan diberitahu lagi ketika ujinya sudah selesai," imbuhnya.

Kembali dijelaskan Yakup, jika kedatangan ke Bareskrim Polri, karena Jokowi sebagai pihak terlapor atas pengaduan masyarakat tersebut. Sementara laporan di Polda Metro Jaya, Presiden ke-7 RI sebagai pihak pelapor.

Ijazah yang diserahkan hari ini, akan dilakukan uji forensik untuk menentukan keaslian dokumen yang ia serahkan kepada penyidik. "Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik," ucapnya.