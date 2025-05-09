Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diutus Serahkan Ijazah ke Bareskrim, Apa Pesan Khusus Jokowi ke Adik Ipar?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |15:25 WIB
JAKARTA - Kubu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Gedung Bareskrim Polri. Hal itu terkait dengan kepentingan proses penyidikan kasus dugaan fitnal ijazah palsu.

Dalam hal ini, penyidik Bareskrim Polri meminta ijazah milik Jokowi. Usai menyerahkan surat tanda kelulusan tersebut, Adik Ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto yang diutus ke Bareskrim berharap kasus ini ini dengan segera rampung. 

"Ya cepat selesai ini. Cepat dan gamblang begitu ya," kata Wahyu kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Dia menegaskan bahwa kedatangannya ke Bareskrim Polri, karena Wahyu dipercaya Jokowi untuk menyerahkan ijazahnya kepada tim penyidik Bareskrim. 

"Ya kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah, membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja," ucapnya.

 

1 2
      
