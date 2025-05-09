Kangen Makan Nasi Goreng, Prabowo Sedang Atur Waktu Bertemu Kembali Megawati

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah mengatur waktu untuk bisa melakukan pertemuan kembali dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Hal ini dikatakan Prasetyo bermula dia dikonfirmasi ihwal pernyataan Megawati yang menyebut jika ada Presiden kangen dengan nasi goreng buatannya. Prasetyo pun tak menampiknya.

"Betul (yang disampaikan Megawati)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa rasa rindu Prabowo bertemu Megawati sudah dua setengah tahun lalu, yang akhirnya temu kangen itu sudah terjadi belum lama ini.

Saat disinggung kapan waktu bertemu untuk mencicipi nasi goreng buatan Megawati, Prasetyo mengatakan pertemuan tengah diatur.

"Sedang diatur, tenang aja," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng. Prabowo minta dimasaki nasi goreng oleh Megawati.