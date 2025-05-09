Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megathrus di Sumbar, BNPB Ingatkan Zona Mentawai Belum Lepas sejak 1797

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |16:05 WIB
Megathrus di Sumbar, BNPB Ingatkan Zona Mentawai Belum Lepas sejak 1797
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto membeberkan beberapa potensi bencana megathrust yang telah, dan mungkin akan terjadi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Wanti-wanti itu diungkapkan Suharyanto saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum tentang Penanggulangan Bencana yang dihelat di Kampus Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu 7 Mei 2025.

“Ada tiga zona megathrust di Sumatera Barat, zona megathrust Nias tahun 1861 dan 2005 sudah terjadi gempa, zona megathrust Pagai Selatan pada tahun 1833 dan 2007, zona megathrust Mentawai tahun 1797 sampai sekarang belum lepas,” ungkap Suharyanto dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Dirinya mengatakan, dampak dari megathrust diperkirakan berdampak pada tiga lokasi.

“Apabila megathrust terjadi di pesisir Kota Padang, dampaknya akan terjadi di Bandara Internasional Minangkabau, pemukiman dan sungai serta pelabuhan karena lebih rendah daripada laut,” imbau Suharyanto.

“Kawasan bandara, runwaynya hanya berjarak 400 meter dari bibir pantai, dengan potensi tergenang 3 meter,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182882//banjir-HogD_large.jpg
BNPB: Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Longsor Serentak di 6 Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182437//gempa_sabang_aceh-Fypq_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Barat Laut Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182400//gempa_guncang_majalengka_jabar-Nf6H_large.jpg
Majalengka Jabar Diguncang Gempa, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181297//banjir_bandang-Yk9C_large.jpg
Pascabanjir Bandang di Nduga, 23 Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement