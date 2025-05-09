Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Jenderal Gatot Subroto, Ucapkan Kalimat Syahadat di Detik-Detik Terakhir Hidupnya

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |16:37 WIB
Kisah Jenderal Gatot Subroto, Ucapkan Kalimat Syahadat di Detik-Detik Terakhir Hidupnya
Jenderal Gatot Subroto (foto: dok wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Jenderal Gatot Subroto, penganut Buddha yang ucapkan kalimat syahadat di detik-detik terakhir hidupnya akan diulas berikut ini. 

Sosok Jenderal Gatot Subroto pasti tak asing di telinga banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Banyumas ini berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Namun, banyak yang belum tahu jika Gatot Subroto merupakan seorang penganut Buddha. Akan tetapi, jelang wafatnya ia mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Ucapkan Kalimat Syahadat Jelang Hari Kematiannya

Melansir berbagai sumber, Jumat (9/5/2025), cerita mengenai Gatot Subroto yang mengucapkan kalimat syahadat jelang hari kematiannya, pernah diungkap oleh Peter Britton melalui buku yang ditulis olehnya berjudul Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia. 

Pada buku yang ditulis Peter, Gatot wafat di depan ulama yang membimbingnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Meski telah mengucapkan dua kalimat syahadat, Gatot diakui sebagai penganut agama Buddha. Keyakinan mengenai agama yang dianut oleh sang jenderal itu diungkapkan oleh cucunya, Laurens.

 

Halaman:
1 2
      
