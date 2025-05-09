Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyidik KPK Ungkap Firli Bahuri Umumkan OTT Sebelum Harun dan Hasto Tertangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:11 WIB
Penyidik KPK Ungkap Firli Bahuri Umumkan OTT Sebelum Harun dan Hasto Tertangkap
Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti saat jadi saksi sidang kasus Harun Masiku (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti mengaku heran dengan Ketua Lembaga Antirasuah saat itu, Firli Bahuri yang umum kan adanya giat operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto. 

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, dan perintangan pendidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). 

Awalnya, jaksa menanyakan apakah Rossa melacak keberadaan Hasto melalui posisi yang dilacak melalui ponselnya. 

"Pada saat itu juga, apakah saudara juga mengikuti cek posisi hp milik terdakwa juga?," tanya jaksa. 

"Betul, kami diberikan panduan oleh posko tentang posisi-posisi yang bersangkutan. Jadi pada saat itu kami start melakukan pengejaran terhadap terdakwa itu setelah beberapa pihak kita amankan dan kita ambil keterangan sekitar setelah solat asar atau jam 15.00 lebih, kami bergerak untuk melakukan pengamanan terhadap saudara terdakwa," jawab Rossa. 

Jaksa kemudian mencoba memastikan nomor yang dilacak tersebut, namun Rossa mengaku lupa. Kemudian, Rosaa menyatakan nomor tersebut sudah menjadi barang bukti yang kemudian ditampilkan oleh jaksa. 

"Kalau di timeline perjalanan yang dibikin oleh penyelidik ini apakah nomornya yang ini yang saudara maksud milik terdakwa?," tanya jaksa. 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182767//plt_deputi_penindakan_kpk_asep_guntur_rahayu-pYtM_large.jpg
Penyerahan Suap Bupati Ponorogo Tertunda Gegara OTT KPK di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182763//kasus_kouta_haji-gOM7_large.jpg
KPK Akan Tinjau Langsung ke Arab Saudi untuk Percepat Pengusutan Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182603//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-0QCN_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto, Tersangka Kasus Pemerasan RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182398//kpk_sita_uang_rp500_juta_dari_ott_bupati_ponorogo-09Kw_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement