Penyidik KPK Ungkap Firli Bahuri Umumkan OTT Sebelum Harun dan Hasto Tertangkap

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti mengaku heran dengan Ketua Lembaga Antirasuah saat itu, Firli Bahuri yang umum kan adanya giat operasi tangkap tangan (OTT). Padahal, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, dan perintangan pendidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Awalnya, jaksa menanyakan apakah Rossa melacak keberadaan Hasto melalui posisi yang dilacak melalui ponselnya.

"Pada saat itu juga, apakah saudara juga mengikuti cek posisi hp milik terdakwa juga?," tanya jaksa.

"Betul, kami diberikan panduan oleh posko tentang posisi-posisi yang bersangkutan. Jadi pada saat itu kami start melakukan pengejaran terhadap terdakwa itu setelah beberapa pihak kita amankan dan kita ambil keterangan sekitar setelah solat asar atau jam 15.00 lebih, kami bergerak untuk melakukan pengamanan terhadap saudara terdakwa," jawab Rossa.

Jaksa kemudian mencoba memastikan nomor yang dilacak tersebut, namun Rossa mengaku lupa. Kemudian, Rosaa menyatakan nomor tersebut sudah menjadi barang bukti yang kemudian ditampilkan oleh jaksa.

"Kalau di timeline perjalanan yang dibikin oleh penyelidik ini apakah nomornya yang ini yang saudara maksud milik terdakwa?," tanya jaksa.