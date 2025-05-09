Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Nenek 76 Tahun Dianiaya hingga Babak Belur di Cianjur karena Dituduh Menculik Anak

Dilla Nur Fadhilah , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:36 WIB
Kronologi Nenek 76 Tahun Dianiaya hingga Babak Belur di Cianjur karena Dituduh Menculik Anak
Kronologi Nenek 76 Tahun Dianiaya hingga Babak Belur di Cianjur karena Dituduh Menculik Anak/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kronologi nenek 76 tahun dianiya hingga babak belur di Cianjur, karena dituduh menculik anak, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (9/5/2025). Nenek malang tersebut bernama Asyah, warga Desa Bunikasih, Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat.

Dua pria, Ahmad (50) dan Abdul Kohar (37), disebut sebagai pelaku utama penganiayaan. Mereka memukul korban secara brutal di hadapan warga. Aksi main hakim sendiri itu sempat terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial.

Polres Cianjur bertindak cepat dengan menangkap Ahmad di kediamannya. Sementara Abdul Kohar masih dalam pengejaran.

“Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan,” ujar Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto.

Dia juga mengimbau agar masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri. Sementara, para peku diancam maksimal tujuh tahun penjara.

“Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwajib,”pungkasnya.

Kronologinya bermula saat Asyah pulang dari Sukabumi usai mencairkan dana pensiun almarhum suaminya.

Dalam perjalanan, Asyah merasa lelah saat melewati tanjakan dan meminta bantuan seorang anak untuk menuntunnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812//viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182584//driver_arogan-ceAu_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182601//viral_fortuner_lawan_arah-iUVx_large.jpg
Viral Aksi Arogan Pengemudi Fortuner Lawan Arah, Disetop Malah Nantangin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182579//viral-7lIx_large.jpg
Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182572//polisi_di_bogor_tolak_suap_rp100_ribu-TWVw_large.PNG
Viral! Polisi di Bogor Tolak Suap Rp100 Ribu dari Pelanggar Lalu Lintas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement