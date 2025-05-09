22 Pati TNI AD Naik Pangkat, Kasad Ingatkan Tanggung Jawab Lebih Besar

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Maruli Simanjuntak memimpin acara laporan korps kenaikan pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Kasad Maruli menyampaikan, bahwa kenaikan pangkat ini tidak hanya sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga amanah besar yang mengandung tanggung jawab untuk dijadikan momentum dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kontribusi nyata di setiap medan pengabdian.

“Bersamaan dengan kenaikan pangkat maka di balik kebanggaan kita terdapat tanggung jawab yang lebih besar,” ujar Kasad.

Kasad juga menekankan, saat ini TNI AD telah mengemban berbagai peran lintas sektor. Oleh karena itu, para Pati diharapkan mampu menunjukkan komitmen serta membangun sinergi dengan instansi pemerintah dan masyarakat guna mendukung program-program pemerintah yang tertuang dalam Astacita.

Menutup sambutannya, Kasad berharap seluruh perwira yang menerima kenaikan pangkat berani menciptakan ide dan inovasi yang berdampak pada percepatan kemajuan TNI AD, sekaligus mendukung kesuksesan program pemerintah.