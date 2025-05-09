Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen OKI, DPR Bakal Suarakan Isu Kemerdekaan Palestina 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |18:28 WIB
DPR RI Akan Menjadi Tuan Rumah Konferensi Parlemen OKI (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menyebut, kemerdekaan Palestina dan pemberdayaan perempuan akan disuarakan dalam forum, Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). 

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menjelaskan, fokus utama dalam forum ini yaitu mendorong perdamaian dan harmoni antar negara-negara anggota OKI, memperkuat kerja sama konkret di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarparlemen negara Islam, serta menyerukan konsolidasi dan langkah nyata dari parlemen-parlemen OKI dalam mendukung rakyat Palestina.

"DPR akan membawa isu woman and youth participation, yakni bagaimana peran dan partisipasi perempuan dan generasi muda di negara muslim. Kemudian tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development and environment antar negara-negara OKI,” jelas Mardani dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

“Serta secara khusus adalah isu Palestina, jadi bagaimana negara-negara OKI ikut berpartisipasi memperjuangkan kemerdekaan Palestina," imbuhnya.

Mardani mengatakan, pelaksanaan PUIC di Indonesia kian mengokohkan peran diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. Ia mengatakan, Duta Besar Palestina, Kazakhstan, Iran, Turki, hingga Mozambik juga bersemangat untuk menghadiri acara PUIC yang digelar di DPR. 

 

