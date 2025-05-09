Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serda Satria Gabung ke Pasukan Elite Rusia Ikut Invasi Ukraina, Jenderal TNI AL Ini Ungkap Fakta Mengejutkan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:11 WIB
Serda Satria Gabung ke Pasukan Elite Rusia Ikut Invasi Ukraina, Jenderal TNI AL Ini Ungkap Fakta Mengejutkan
Serda Satria Gabung ke Pasukan Elite Rusia Ikut Invasi Ukraina, Jenderal TNI AL Ini Ungkap Fakta Mengejutkan
A
A
A

JAKARTA - Mantan prajurit Marinir TNI AL Serda Satria Arta Kumbara bergabung menjadi pasukan bayaran Rusia serta melakukan invasi ke Ukraina. Dalam akun media sosialnya, Serda Satria bergabung ke Russian Special Military Operations.

Serda Satria terakhir berdinas di Inspektorat Korps Marinir (Itkormar), Cilandak, Jakarta Selatan. Namun dia desersi selama lebih 30 hari bertutut-turut dan disidang sejak Februari. Sementara, putusan sidangnya keluar pada April 2022 yang dipimpin hakim ketua Muhammad Idris.

"Serda Satrya desersi terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai sekarang," ujar Kadispenal Laksma I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Serda Satria disidang tanpa kehadiran karena alasan desersi. Dia pun diputus in absensia Dilmil II-08 Jakarta dengan nomor putusan No. 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan Akta Berkekuatan Hukum Tetap No. AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

“Dia dipenjara satu tahun atas tindakannya tersebut dengan oditur I Made Adnyana, S.H., dan hukuman tambahan dipecat dari TNI AL,” tegasnya.

Sekadar diketahui, seorang mantan prajurit Marinir TNI AL bergabung ke pasukan elite Rusia. Bahkan, pria tersebut ikut bertempur dalam palagan Ukraina.

 

