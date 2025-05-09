Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sangat Resah Aksi Premanisme Berkedok Ormas

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:51 WIB
Prabowo Sangat Resah Aksi Premanisme Berkedok Ormas
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa sangat resah atas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (Ormas).

Pasalnya, kata dia, aksi-aksi tersebut membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi tidak kondusif.

"Jadi Pak Presiden, Pemerintah, betul-betul resah," kata Mensesneg di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, Presiden sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap aksi-aksi tersebut, terutama dalam kaitan pembinaan terhadap Ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. 

Dia juga memastikan, tidak hanya sekadar pembinaan semata, hukum pidana akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

 

Halaman:
1 2
      
