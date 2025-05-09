Soal Nomor Sri Rejeki Hastomo, Ini Kata Hasto PDIP

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membantah nomor yang bernama Sri Rejeki Hastomo itu miliknya. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti yang menyebutkan nomor itu miliknya.

"Ya tadi itu kan pendapat, itu asumsi," kata Hasto usai persidangan yang menghadirkan Rossa Purbo sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, kepemilikan dari nomor tersebut sudah dijelaskan di dalam ruang sidang oleh stafnya, Kusnadi.

"Ya tadi itu kan pendapat, itu asumsi. Tadi sudah dijelaskan, kemarin ada keterangan saksi, nanti akan ada saksi lain yang dihadirkan, yang untuk memperjelas hal tersebut," ujarnya.

"Tetapi sudah ditegaskan oleh saksi yang berkompeten yang mengalami, melihat, merasakan secara langsung, kalau itu adalah milik sekretariat DPP," sambungnya.

Sebelumnya, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menyatakan kontak bernama Sri Rejeki Hastomo merupakan milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.