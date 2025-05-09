Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,7 mengguncang Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) Jumat (9/5/2025), pukul 20.14 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 41 Km tenggara Konawe Sultra pada koordinat 4.20 Lintang Selatan – 123.36 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.7, 09-May-2025 20:14:06WIB, Lok:4.20LS, 123.36BT (41 km Tenggara KONAWE-KEP-SULTRA), Kedalaman:10 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” paparnya.

(Puteranegara Batubara)