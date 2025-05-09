Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |21:36 WIB
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan awal M4,7 yang diupdate M4,8 mengguncang Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/5/2025). 

Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi gempa bumi ini berkekuatan M4.8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.21 LS, 123.30 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 13.7 km Tenggara Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kedalaman 7 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Tolo di Tenggara Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan," kata Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rudin dalam keterangan resminya.

Guncangan gempa bumi ini dilaporkan dirasakan di Konawe Kepulauan IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi), Buton Utara III-IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi), Kendari dan Konawe Selatan III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), Konawe II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami," ujar Rudin.

 

