Momen Prabowo dan Gibran Shalat Jumat Bersama di Istana Kepresidenan

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saat shalat jumat (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melaksanakan shalat Jumat bersama di Masjid Baiturrahim, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Momen kebersamaan ini terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam tujuh foto yang dibagikan, tampak Prabowo dan Gibran menjalankan ibadah dengan khusyuk, didampingi sejumlah menteri dan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara.

“Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming bersama-sama beberapa Menteri Kabinet serta para pegawai lingkungan Sekretariat Negara menunaikan ibadah salat Jumat, siang tadi di Masjid Baiturrahim, komplek Istana Kepresidenan,” tulis keterangan unggahan @sekretariat.kabinet.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari cokelat khasnya, sementara Wapres Gibran dan Mensesneg Prasetyo terlihat dengan batik cokelat. Menteri ATR/BPN Nusron dan Seskab Teddy memakai pakaian putih lengkap dengan peci hitam.

(Awaludin)