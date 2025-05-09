Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo dan Gibran Shalat Jumat Bersama di Istana Kepresidenan 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |22:04 WIB
Momen Prabowo dan Gibran Shalat Jumat Bersama di Istana Kepresidenan 
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran saat shalat jumat (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melaksanakan shalat Jumat bersama di Masjid Baiturrahim, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Momen kebersamaan ini terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam tujuh foto yang dibagikan, tampak Prabowo dan Gibran menjalankan ibadah dengan khusyuk, didampingi sejumlah menteri dan pegawai di lingkungan Sekretariat Negara.

“Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming bersama-sama beberapa Menteri Kabinet serta para pegawai lingkungan Sekretariat Negara menunaikan ibadah salat Jumat, siang tadi di Masjid Baiturrahim, komplek Istana Kepresidenan,” tulis keterangan unggahan @sekretariat.kabinet.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari cokelat khasnya, sementara Wapres Gibran dan Mensesneg Prasetyo terlihat dengan batik cokelat. Menteri ATR/BPN Nusron dan Seskab Teddy memakai pakaian putih lengkap dengan peci hitam.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182994//prabowo_subianto-tdjA_large.jpg
Prabowo Disambut Diaspora di Sydney dengan Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182950//prabowo-3jIh_large.jpg
Kunjungan Kenegaraan, Prabowo dan Rombongan Tiba di Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182942//utusan_presiden_soal_net_zero-AfmQ_large.JPG
Paviliun Indonesia di COP30 Brazil, Target Net Zero Emission 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896//kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182866//pesawat-F9zB_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Bertemu PM Australia Bahas Investasi-Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/629/3182656//prabowo-SFfI_large.jpg
Dilarang Prabowo, Ini 5 Risiko Berbahaya dari Game Online pada Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement