HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jakarta Diprakirakan Hujan Siang Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |05:36 WIB
Ramalan Cuaca: Jakarta Diprakirakan Hujan Siang Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5/2025) cerah. Namun, hujan bakal mengguyur sejumlah wilayah pada siang hari.

Berikut prakiraan cuaca hari ini:

Kepulauan Seribu
- Pagi berawan
- Siang cerah
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 28-29 derajat celcius dengan kelembaban 74-78%.

Jakarta Pusat
- Pagi berawan
- Siang hujan ringan
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 26-30 derajat celcius dengan kelembaban 73-91%.

Jakarta Utara
- Pagi berawan
- Siang berawan
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 26-29 derajat celcius dengan kelembaban 76-90%.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta cuaca
