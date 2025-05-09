Ramalan Cuaca: Jakarta Diprakirakan Hujan Siang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5/2025) cerah. Namun, hujan bakal mengguyur sejumlah wilayah pada siang hari.

Berikut prakiraan cuaca hari ini:

Kepulauan Seribu

- Pagi berawan

- Siang cerah

- Sore hingga malam cerah dan berawan

Suhu berada di kisaran 28-29 derajat celcius dengan kelembaban 74-78%.

Jakarta Pusat

- Pagi berawan

- Siang hujan ringan

- Sore hingga malam cerah dan berawan

Suhu berada di kisaran 26-30 derajat celcius dengan kelembaban 73-91%.

Jakarta Utara

- Pagi berawan

- Siang berawan

- Sore hingga malam cerah dan berawan

Suhu berada di kisaran 26-29 derajat celcius dengan kelembaban 76-90%.