JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5/2025) cerah. Namun, hujan bakal mengguyur sejumlah wilayah pada siang hari.
Berikut prakiraan cuaca hari ini:
Kepulauan Seribu
- Pagi berawan
- Siang cerah
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 28-29 derajat celcius dengan kelembaban 74-78%.
Jakarta Pusat
- Pagi berawan
- Siang hujan ringan
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 26-30 derajat celcius dengan kelembaban 73-91%.
Jakarta Utara
- Pagi berawan
- Siang berawan
- Sore hingga malam cerah dan berawan
Suhu berada di kisaran 26-29 derajat celcius dengan kelembaban 76-90%.