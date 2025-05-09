Geger Penemuan Diduga Tengkorak Manusia di Rumah Warga Jaktim, 3 Saksi Diperiksa

JAKARTA - Benda diduga tengkorak manusia ditemukan di rumah warga di Jalan Nusa Indah 4, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 7 Mei 2025 malam. Bermula saat pemilik rumah membereskan rumahnya untuk pindah.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Duren Sawit, Iptu Dadan Rustandi, dari keterangan pemilik rumah, benda diduga tengkorak manusia itu sudah ada sejak 2011.

“Karena anggapan saksi bahwa benda tersebut adalah tengkorak kepala replika/tidak sebenarnya seperti halnya tengkorak yang suka dipakai praktik di sekolah,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Dari keterangan saksi, kata Dadan, benda tersebut pun disimpan di atas plafon dapur rumah. Saat ini, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakan temuan tersebut benar tengkorak manusia atau tidak.

“Sedang dilakukan pemeriksaan secara forensik di RS Polri. Masih tunggu hasilnya,” kata dia.

Ia menambahkan, sejauh ini, sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi terhadap penemuan tersebut.



(Arief Setyadi )