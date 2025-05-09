Hore! CFD Margonda Depok Jadi 2 Lajur Sepanjang 4 Km Mulai Pekan Ini

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan memberlakukan perluasan area Car Free Day (CFD) atau area bebas kendaraan bermotor di Jalan Margonda Raya menjadi dua lajur dengan total panjang mencapai 4 kilometer. Perluasan area CFD mulai diberlakukan pada pekan ini, Minggu 11 Mei 2025.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan, perluasan area CFD sebagai bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menyediakan ruang publik yang lebih sehat, luas, dan nyaman untuk masyarakat.

“Dalam hal ini Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri, sudah mengambil kebijakan melaksanakan CFD dua lajur sebagai bentuk dorongan terhadap gaya hidup sehat serta pengurangan emisi di perkotaan,” kata Chandra di Depok, Jumat (9/5/2025).

Chandra menyebut untuk mendukung kelancaran kegiatan ini, arus lalu lintas alternatif telah disiapkan. Pemerintah juga memastikan jalur cepat di sekitar lokasi CFD tetap dapat digunakan oleh angkutan umum seperti Biskita Trans Depok, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran.

"Parkir resmi disediakan di beberapa titik, dan masyarakat diminta tidak parkir sembarangan untuk menjaga ketertiban," ucapnya.

Chandra mengingatkan, CFD harus berlangsung secara tertib. Tidak diperbolehkan adanya parkir liar, pedagang liar, maupun pungutan liar di sepanjang jalur CFD.