HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Jatinegara Ludes Terbakar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |07:52 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Jatinegara Ludes Terbakar
Kebakaran di Jatinegara, Jaktim (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Biru Laut Raya RT 4/11, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat (9/5/2025) pukul 03.20 WIB dini hari. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.21 WIB. 

"Objek rumah tinggal, situasi pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan dalam proses pemadaman. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. 

"Pengerahan 14 unit dan 54 personel. Diduga korsleting listrik dan kerugian ditaksir Rp600 juta," jelasnya. 

Api awalnya muncul dari area gudang di rumah tersebut dan membesar. "Tiba-tiba muncul api dari gudang, lalu membesar," ungkapnya.
 

(Arief Setyadi )

      
