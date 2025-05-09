Waspada, Banjir Rob di Pesisir Utara 11-17 Mei 2025 Akibat Fenomena Bulan Purnama

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini waspada banjir pesisir atau rob di wilayah Jakarta Utara periode 11-17 Mei 2025. Banjir rob disebabkan adanya fenomena Bulan Purnama pada 12 Mei mendatang.

"Waspada banjir pesisir 11-17 Mei 2025," tulis laman Instagram @bpbddkijakarta dikutip, Jumat (9/5/2025).

"Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob) tanggal 11-17 Mei 2025, adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Mei 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," tambahnya.

Wilayah pesisir utara DKI Jakarta yang patut mewaspadai banjir rob seperti di Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

"Diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir (rob)," ucapnya.

Lebih lanjut, pantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman resmi BPBD. Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112.

(Arief Setyadi )