HOME NEWS MEGAPOLITAN

Permukiman Padat di Tambora Kebakaran, 17 Unit Damkar Dikerahkan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |10:40 WIB
Permukiman Padat di Tambora Kebakaran, 17 Unit Damkar Dikerahkan 
Kebakaran di permukiman pada Tambora, Jakarta Barat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tinggal di permukiman padat penduduk di Jalan Tanah Sereal XVIII No. 17A, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, terbakar pada Jumat (9/5/2025) pagi. Petugas pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. 

"Rumah tinggal bangunan rendah, proses pemadaman potensi perambatan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Belasan unit Damkar dan puluhan personel dikerahkan untuk menjinakkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut.

"Pengerahan 17 Unit dan 95 personel," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
