Kebakaran di Tambora Hanguskan Dua Rumah Konveksi dan Salon

JAKARTA - Dua rumah sebagai tempat konveksi dan sablon di Jalan Tanah Sereal XVIII No. 17A, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat (9/5/2025) pagi. Situasi terkini personel damkar tengah berupaya melakukan proses pendinginan.

Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan sebanyak 17 unit Damkar dan puluhan personel dikerahkan untuk mencegah perambatan api.

"Objek yang terbakar adalah rumah tinggal dan konveksi ukuran 4x7, jadi ada dua rumah yang satu konveksi satu lagi untuk sablon. Dua rumah yang terbakar," ucap Syarifudin saat ditemui dilokasi.

"Pengerahan unit 17 dengan 85 personel, situasi terkini alhamdulillah tinggal pendinginan karena memang unit yang dikerahkan banyak untuk memblokir karena kanan, kirinya masih ada konveksi juga sehingga hanya dua tempat yang terbakar yang lainnya bisa terblokir," tambahnya.

Syarifudin menyebut dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting pendingin ruangan atau AC. Namun, untuk lebih lanjut tengah dalam proses penyelidikan Polsek Tambora.