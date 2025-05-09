Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngadu Habis Ongkos ke Polisi, Kakek Andi Akhirnya Dipulangkan ke Banten

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |13:53 WIB
Ngadu Habis Ongkos ke Polisi, Kakek Andi Akhirnya Dipulangkan ke Banten
Polres Pelabuhan Tj Priok Bantu Kakek yang Kehabisan Ongkos Pulang. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (lansia) mendatangi Markas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kakek bernama Andi itu meminta tolong untuk pulang ke Serang, Banten, karena habis ongkos.

"Kakek ini turun kapal, kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Serang," ucap Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

Martuasah mengatakan kakek tersebut jalan tertatih sambil menggendong tas ransel, tangan kanan-kirinya juga bawa bungkusan, dan koper ukuran sedang. Saat ditanya anggota Polres, diketahui kakek tersebut berusia 73 tahun.

"Anggota Polres melihat kakek ini kepayahan membawa barangnya, jalan ke arah Polres. Akhirnya anggota kami berinisiatif menghampiri kakek ini dan membantu membawakan koper serta barang-barangnya," ujar Martuasah.

Setelah mendengar permasalahan Kakek Andi, lanjut Martuasah, personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok lalu memesankan ojek online (ojol) untuk mengantar ke Terminal Tanjung Priok. Kakek itupun dibekali uang untuk ongkos bus ke Serang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312/jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283/polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059/reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961/kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement