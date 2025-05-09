Ngadu Habis Ongkos ke Polisi, Kakek Andi Akhirnya Dipulangkan ke Banten

JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (lansia) mendatangi Markas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kakek bernama Andi itu meminta tolong untuk pulang ke Serang, Banten, karena habis ongkos.

"Kakek ini turun kapal, kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Serang," ucap Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

Martuasah mengatakan kakek tersebut jalan tertatih sambil menggendong tas ransel, tangan kanan-kirinya juga bawa bungkusan, dan koper ukuran sedang. Saat ditanya anggota Polres, diketahui kakek tersebut berusia 73 tahun.

"Anggota Polres melihat kakek ini kepayahan membawa barangnya, jalan ke arah Polres. Akhirnya anggota kami berinisiatif menghampiri kakek ini dan membantu membawakan koper serta barang-barangnya," ujar Martuasah.

Setelah mendengar permasalahan Kakek Andi, lanjut Martuasah, personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok lalu memesankan ojek online (ojol) untuk mengantar ke Terminal Tanjung Priok. Kakek itupun dibekali uang untuk ongkos bus ke Serang.