Kebakaran Rumah Konveksi di Tambora Diduga Akibat Korsleting AC, Korban Nihil

JAKARTA - Dua rumah yang dijadikan tempat konveksi dan sablon di Jalan Tanah Sereal XVIII No. 17A, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat (9/5/2025) pagi. Api berhasil dipadamkan pukul 11.38 WIB.

Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin menyebut dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting pendingin ruangan atau AC. Namun, untuk lebih lanjut tengah dalam proses penyelidikan Polsek Tambora.

"Untuk penyebab masih dalam pemeriksaan informasi dari warga korsleting AC, tapi untuk lebih lanjut menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian," ujar Syarifudin di lokasi, Jumat.

Syarifudin memastikan seluruh pekerja konveksi dan sablon selamat tidak ada korban luka maupun korban jiwa. "Alhamdulillah, pekerja konveksi dan sablon semuanya selamat," ucapnya.

Syarifudin mengatakan, sebanyak 17 unit pemadam kebakaran (Damkar) dan puluhan personel dikerahkan untuk mencegah perambatan api.