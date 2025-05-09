Viral! Mata Elang Ngamuk Ambil Paksa Pajero Mahasiswa di Transmart Juanda Bekasi

JAKARTA - Sekelompok debt collector atau mata elang menarik atau mengambil paksa kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dari video yang beredar, nampak korban seorang mahasiswa berinisial ARP (19) dikerubuti beberapa orang yang diduga mata elang. Korban didorong hingga mendapatkan tindakan intimidasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, menyebut peristiwa tersebut sudah dilaporkan paman korban selaku pemilik mobil ke Polres Metro Bekasi Kota.

Dia menuturkan, mobil tersebut dipinjamkan oleh paman Korban kepada ARP untuk dipakai kuliah. Namun saat ARP sedang memarkir mobil Pajero di pusat perbelanjaan, korban tiba-tiba didatangi debt collector.

"Pajero tersebut dipakai keponakan pelapor untuk kuliah. Saat di pusat perbelanjaan terjadi perampasan mobil oleh debt collector atau mata elang," kata Binsar, Jumat (9/5/2025).

ARP saat itu mendapat intimidasi dari kelompok mata elang dan dipaksa untuk menandatangani berita serah terima kendaraan (BSTK). Setelah itu, mobil tersebut dibawa kabur pelaku.

"Disertai dengan intimidasi dan mendorong korban. Karena korban ketakutan, terpaksa menandatangani BSTK yang disuruh oleh pihak pelaku," ujarnya.