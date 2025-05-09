Polisi Ungkap Premanisme Berkedok Debt Collector di Bogor, 109 Kendaraan dan 9 Tersangka Diamankan

BOGOR - Polisi mengungkap aksi premanisme berkedok debt collector di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, polisi berhasil menyita 109 kendaraan yang ditarik oleh para pelaku di jalan.

"Kami menyampaikan terkait pengungkapan kasus tindak pidana premanisme yang berkedok sebagai mata elang di wilayah hukum Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adapun rinciannya yakni sebanyak 82 unit motor diamankan dari wilayah Kabupaten Bogor dan 26 unit motor serta 1 mobil dari wilayah Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, polisi turut mengamankan 9 orang debt collector yang terlibat perampasan.

"Dari pengungkapan kolaboratif antara Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota, kami menetapkan 9 tersangka yang telah kami tangkap dan tahan untuk diproses penyidikan hingga di pengadilan," jelasnya.

Adapun modusnya, mereka mendapatkan kebocoran data kendaraan yang menunggak dari pihak swasta. Dari data yang didapat, mereka pun bertindak dengan melakukan penyetopan di jalanan.

"Para tersangka langsung melakukan pemepetan dan merampas motor-motor tersebut," jelasnya.

Kendaraan yang didapat, ditampung oleh para pelaku di sebuah gudang. Selanjutnya, kendaraan tersebut akan diperjualbelikan oleh para pelaku.