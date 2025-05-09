Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Premanisme Berkedok Debt Collector di Bogor, 109 Kendaraan dan 9 Tersangka Diamankan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |15:47 WIB
Polisi Ungkap Premanisme Berkedok <i>Debt Collector</i> di Bogor, 109 Kendaraan dan 9 Tersangka Diamankan
Kendaraan sitaan
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkap aksi premanisme berkedok debt collector di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, polisi berhasil menyita 109 kendaraan yang ditarik oleh para pelaku di jalan.

"Kami menyampaikan terkait pengungkapan kasus tindak pidana premanisme yang berkedok sebagai mata elang di wilayah hukum Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adapun rinciannya yakni sebanyak 82 unit motor diamankan dari wilayah Kabupaten Bogor dan 26 unit motor serta 1 mobil dari wilayah Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, polisi turut mengamankan 9 orang debt collector yang terlibat perampasan.

"Dari pengungkapan kolaboratif antara Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota, kami menetapkan 9 tersangka yang telah kami tangkap dan tahan untuk diproses penyidikan hingga di pengadilan," jelasnya.

Adapun modusnya, mereka mendapatkan kebocoran data kendaraan yang menunggak dari pihak swasta. Dari data yang didapat, mereka pun bertindak dengan melakukan penyetopan di jalanan.

"Para tersangka langsung melakukan pemepetan dan merampas motor-motor tersebut," jelasnya.

Kendaraan yang didapat, ditampung oleh para pelaku di sebuah gudang. Selanjutnya, kendaraan tersebut akan diperjualbelikan oleh para pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667//debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216//pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280//debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177382//mata_elang-08ai_large.jpg
Viral 6 Debt Collector Hentikan Paksa Pengendara Motor dan Maki-Maki Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement