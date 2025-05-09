Bawa Ratusan HP Berisi Rekening Orang Lain, 9 Orang Ditangkap di Bandara Soetta

JAKARTA - Polisi menangkap 9 orang yang kedapatan membawa 280 unit handphone berisi m-banking di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Diduga, handphone tersebut hendak digunakan untuk dugaan kasus penipuan.

"Kami amankan sembilan orang, yang mana setiap orangnya membawa 20-40 handphone, totalnya 280 unit handphone yang didalamnya sudah terinstal m-banking, dan barang bukti lainnya yang kami amankan," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandara, Kompol Yandri Mono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, awalnya polisi menerima informasi tentang adanya sekelompok orang hendak berangkat ke luar negeri dari Bandara Soetta dengan membawa handphone berjumlah tak wajar. Polisi bersama Avsec Bandara Soetta melakukan penyelidikan dan mengamankan satu orang perempuan, FA (36) karena membawa 30 unit handphone pada Senin, 28 April 2025 lalu di Bandara Soetta.

"Setelah diinterogasi, ternyata saudari FA datang ke Bandara tak sendiri, kita cek CCTV, ada delapan orang lainnya yang berencana terbang dari Jakarta menuju Thailand," tuturnya.

Dia menerangkan, setelah diamankan ke 9 orang tersebut, diketahui jika di dalam 1 handphonenya, dari total 280 handphone yang diamankan itu, berisi lebih dari 1 m-banking dengan bank berbeda-beda. Selain handphone, polisi juga menyita 2.260 kartu perdana, 24 buah kartu ATM, 2 buku tabungan, dan 2 token.

"Kami duga barang-barang ini dijadikan sebagai alat ataupun sarana oleh kelompok orang yang berada di luar negeri, untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana dengan sasaran korbannya warga negara Indonesia yang ada di Indonesia," jelasnya.