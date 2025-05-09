Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beri Kuota Rekrutmen 1.000 Juru Padam, Pramono: Pendaftaran Tidak di Balkot, Tapi di Kantor Damkar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |18:44 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan melakukan perekrutan 1.000 personel juru padam baru dimulai pertengahan tahun ini hingga awal tahun. Ia menyebut pendaftaran rekrutmen tidak di Kantor Balaikota melainkan di Kantor Sudin Gulkarmat wilayah masing-masing.

"(Pendaftaran di Balaikota) Enggak, enggak, ini Damkar, harus ditempat Damkar," ujar Pramono di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi kuotanya kalau PPSU itu 1.100 ditambah 506, jadi nanti 1.606. Kalau Damkar kita kasih kuota 1.000," tambahnya.

Pramono menyerahkan mekanisme perekrutan ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Ia mengakui, saat ini masih 4 ribuan personel yang seharusnya ideal 11 ribu personel.

"Mekanisme penerimaannya akan diatur mungkin mulai pertengahan ini ya Sampai dengan awal. Terserah itu kewenangan sepenuhnya Damkar kuotanya juga sudah kami sampaikan, memang Damkar di Jakarta masih sangat kurang. Anggotanya personelnya sekarang ini baru ada sekitar 4 ribuan, padahal idealnya itu mungkin sampai dengan 11 ribu. Tetapi, dengan kekurangan yang ada Damkar tetap menjadi darlingnya publik, darlingnya masyarakat," pungkasnya.
 

(Awaludin)

      
