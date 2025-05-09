Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Operasi Besar-besaran Sikat Preman, Kapolda Metro: Ganggu Kenyamanan Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:30 WIB
Polri Operasi Besar-besaran Sikat Preman, Kapolda Metro: Ganggu Kenyamanan Warga
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasan operasi berantas premanisme harus dilakukan. Menurutnya, hal ini didasarkan ketidaknyamanan masyarakat atas perbuatan kontroversi tokoh perorangan maupun kelompok mengatasnamakan ormas.

"Ini sebagai reaksi yang sangat cepat pemerintah menyikapi beberapa waktu yang lalu ya beredar seorang tokoh yang menurut netizen dan warga pun mengganggu kenyamanan," kata Karyoto kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Baik yang diucapkan sebatas lisan dan perbuatan-perbuatan kontroversi oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam ormas," sambung Karyoto.

Menurut Karyoto, sedianya ormas tidaklah dilarang di Indonesia sebab telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Namun, ia tak menampik ada individu-individu yang memanfaatkan untuk mengganggu ketertiban umum dengan melakukan aksi premanisme.

"Mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas," tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
