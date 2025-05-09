Pangdam Jaya Perintahkan Anak Buah Dampingi Polisi: Bersihkan Preman!

JAKARTA - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Rafael Granada Baay memerintah Komandan Distrik Militer (Dandim) hingga Komandan Resor Militer (Danrem), untuk turun ke lapangan mendampingi polisi untuk menindak premanisme.

Perintah itu dikeluarkan setelah Kodam Jayakarta dilibatkan dalam operasi antipremanisme yang digagas Polda Metro Jaya. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk bersih-bersih preman.

"Saya sudah perintahkan ke Komandan Kodim dan Komandan Korem untuk bersama-sama Kapolres turun ke lapangan, dan jajaran untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya," ucap Rafael di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) ini pun meminta daerah industri menjadi perhatian khusus. Sebab menurutnya, aksi premanisme di kawasan industri menggangu perekonomian daerah.

"Apalagi di daerah industri dan pertokoan yang membuat masyarakat, atau menghambat berjalannya perputaran ekonomi daerah," tutur dia.

Rafael juga mengungkap, operasi ini dilakukan untuk merespon ketidaknyamanan masyarakat atas aksi premanisme. Meski demikian, ia juga meminta jajarannya untuk melakukan operasi sesuai dengan perintah Undang-undang.

"Kita akan melaksanakan pemberantasan terhadap preman-preman tentunya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku," tandas dia.