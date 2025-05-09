Truk Angkut Papan Kayu di Bogor Terguling, Diduga Kelebihan Muatan

BOGOR - Truk membawa papan kayu terguling di Jalan Raya Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Kendaraan tersebut tidak kuat menanjak karena diduga Overload atau kelebihan muatan.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Berawal ketika truk tersebut sedang melaju dari arah Perumahan BNR menuju Cipaku.

"Kendaraannya dalam kondisi Overload sehingga gagal menanjak," kata Santi, Jumat (9/5/2025).

Alhasil, truk bergerak mundur dan terguling. Beruntung, tidak ada kendaraan lain di belakangnya tetapi truk menghantam pagar bengkel milik warga.

"Pagar bengkel milik warga dan jalan umum mengalami kerusakan," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, truk yang terguling di badan jalan sempat membuat lalu lintas terganggu.

"Tidak ada korban jiwa," tutupnya.

(Puteranegara Batubara)